Orlando (PD): "Idiota chi critica Rummo per visita Salvini" "Meglio che visiti i pastifici del Sud anziché suonare citifoni". Centinaio "Pochezza sinistra"

"Criticare Rummo che riceve il ministro delle Infrastrutture e' una idiozia pazzesca in se'", scrive sui social il deputato Pd Andrea Orlando. "Oltre al fatto - riprende l'ex ministro del Lavoro - che e' comunque meglio che Salvini vada a visitare i pastifici, magari al Sud, anziche' a suonare i citofoni".

Mentre sui social il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega) scrive: " È ridicolo boicottare un'azienda che produce ed esporta prodotti made in Italy di grande qualità come Pasta Rummo per aver ricevuto la visita di un ministro. Conferma la pochezza di certa sinistra pronta a colpire le nostre imprese solo per assurdi pregiudizi ideologici".