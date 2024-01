Angela Papa aderisce a Forza Italia: "Ritrovo entusiasmo e i miei valori" "Addio a Noi di Centro non per opportunismo, ma per prospettiva territoriale"

Anche Angela Papa, presidente del Consiglio Comunale di Montesarchio aderisce a Forza Italia. L'esponente dell'amministrazione caudina, in passato anche consigliere provinciale e vicina a Noi di Centro spiega:

"Cari amici, dopo una lunga e accurata riflessione ho scelto di aderire al partito di Forza Italia.

Una scelta maturata a ridosso della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale: i miei valori, liberali, cristiani, garantisti ed europei sono quelli di Forza Italia. Finalmente questi valori hanno saputo trovare nuovo vigore sul territorio grazie al lavoro e all'impegno dell'onorevole Francesco Maria Rubano.

Una persona seria Francesco, che ho avuto modo di conoscere fin da quando abbiamo condiviso l'esperienza in consiglio provinciale: il suo entusiasmo, la sua capacità politica e l'attenzione totale per i bisogni del territorio e per i suoi cittadini mi hanno ridato motivazione, carica ed energia che per una serie di ragioni, negli ultimi tempi, erano calati.

Non lascio Noi di Centro per opportunismo, ma per ragioni di prospettiva territoriale: il nostro Sannio, il nostro popolo che ho l'onore di rappresentare in consiglio comunale e in Giunta a Monteasarchio, non possono essere ancora relegati al ruolo di Cenerentola. Mi assumo, come sempre, la responsabilità delle mie scelte: orientate sempre in base all'interesse del territorio e della mia comunità.

La maturità di oggi mi impone scelte coraggiose per il domani: la formazione di una nuova classe politica che vede, come sta accadendo in Forza Italia, giovani amministratori e amici più esperti incontrati durante il cammino che partecipano, fianco a fianco, con l'obiettivo comune dello sviluppo del Sannio.

Un nuovo percorso che mi avvio a intraprendere con entusiasmo e la mia solita e proverbiale carica: i prossimi appuntamenti elettorali per le Europee con l'onorevole Fulvio Martusciello prima e le regionali poi rappresenteranno la cartina di tornasole del mio impegno politico.

Un impegno che mi vedrà SEMPRE a disposizione della mia collettività con il faro dei miei valori: su tutti la libertà e la lealtà nei confronti di chi mi ha sempre sostenuta".