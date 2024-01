Autonomia differenziata, Pedicini: "Siamo a un passo dal cancellare il Sud" "Parlamentari e politici eletti al Sud sono complici di questo scempio"

“Con il voto di ieri al Senato, l'autonomia differenziata si avvia oramai alla sua definitiva approvazione. Siamo a un passo dal veder decretata la vittoria di Salvini, Calderoli e del Partito Unico del Nord, a spese del Mezzogiorno d’Italia destinato a veder cancellati per sempre ogni sacrosanto diritto essenziale per i suoi cittadini, assieme ad ogni prospettiva di sviluppo”. Lo dichiara l’europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini. “Una riforma nata da un ricatto vedrà la luce grazie alla complicità di ministri, parlamentari e politici eletti al Sud e che hanno tradito il Sud. Ma noi non arretreremo e continueremo a difendere i cittadini del Sud con ogni iniziativa possibile. Pronti anche a separarci. Se non possiamo essere uguali, allora meglio soli”.