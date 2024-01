Noi di Centro: "Papa era già fuori da Ndc: Forza Italia pesca svincolati" "Le strade si erano già divise. Lo stesso Rubano è stato lanciato e valorizzato da Mastella"

"Noi di Centro non perde nessun esponente a Montesarchio, per la semplice ragione che la presidente del Consiglio comunale Papa non era più esponente di Noi d Centro. E' un sillogismo elementare: se una persona non è o non è più in un gruppo, non può uscirne", è quanto evidenzia in una nota la segreteria provinciale di NdC.

"Da qualche tempo la consigliera non era più organica alla nostra formazione politica, dopo l'esperienza di marca mastelliana in Consiglio provinciale. Certamente occorre dire che quando ha fatto parte della nostra comunità politica, è stata premiata con ruoli di rilievo, l'ultimo recentemente è stato la conferma al Cst. Alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Papa era già fuori da NdC e non ha votato le nostre liste.

Le strade si erano già divise, Forza Italia non ha pescato da NdC ma al massimo, per usare una metafora di carattere calcistico, dagli 'svincolati'. Possiamo e dobbiamo dire invece che Papa è stata lanciata e valorizzata sul piano provinciale e politico da Clemente Mastella. Come d'altronde è accaduto anche all'attuale segretario provinciale di Forza Italia...

Come dice una autorevole personalità della nostra comunità a Benevento ci sono i mastelliani, gli ex mastelliani e gli antimastelliani. La nostra centralità è garantita", conclude la nota di Noi di Centro.