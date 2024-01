Caso Barone, Ruggiero: cosa rimarrà del mastellismo? La riflessione del consigliere del Pd dopo la vicenda che ha coinvolto il vertice del consorzio Asi

"Il mastellismo non è altro che occupazione di poltrone e potere". Il consigliere provinciale del Partito Democratico Giuseppe Ruggiero torna, attraverso una diretta social, sul “caso Barone” sfiduciato dai consiglieri del Consorzio Asi alla rottura con il primo cittadino.

“Davvero strano che la cattiva gestione del consorzio – spiega Ruggiero – sia stata individuata solo adesso”.

Riflette poi sull'ennesimo abbandono, dopo quello del consigliere regionale Luigi Abbate, del movimento Noi Campani.

“L'apparato di potere che fa capo a Mastella si sta sbriciolando – aggiunge - per dinamiche nazionali che non consentono più l'esistenza del movimento di Mastella. Finirà in pochi mesi – ipotizza e si chiede 'Cosa rimarrà del mastellismo?'”.