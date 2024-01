Mastella: "Bonetti? Servono mediatori intelligenti, non arroganza divisiva" L'ex ministro, vice capogruppo di Azione aveva detto che Italia Viva e Ndc sono un'accozzaglia

"Italia Viva e Mastella accozzaglia? Devo registrare che l'ex ministro e prof di matematica Bonetti si è specializzata nel contrario dell'algebra politica: divide e non aggiunge, in una bizzarra forma di ortopedia strategica al contrario, non ricompone, ma aggrava le fratture . Forse propende per una nuova teoria geometrica: disfare é meglio di costruire. Mitighi piuttosto questa furia inutilmente distruttiva, anche perché fa l'esatto contrario di quanto auspicato dai colonnelli - e dai generali - europei del suo raggruppamento". Così il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, sollecitato dai giornalisti, ha replicato una dichiarazione attribuita all'ex ministro Elena Bonetti, oggi vice capogruppo di Azione. "L'area moderata - ha aggiunto Mastella - ha bisogno di mediatori intelligenti che coniughino il buon senso e la moderazione. Chi si assume la responsabilità dell'arroganza divisiva, domani potrebbe doversi assumere quella, ben più scomoda, di una disfatta politico-elettorale "