Barone: "Mi dimetto da presidente Asi dopo ok al bilancio" "Nella seduta del 7 febbraio il consuntivo, nel consiglio generale del 12 ratificherò dimissioni"

Il presidente dell’Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo giorni di continui colloqui con il vicepresidente Mimmo Vessichelli e con alcuni consiglieri per addivenire ad una intesa che evitasse ulteriori turbolenze al Consorzio Asi, abbiamo condiviso un percorso che, congelando la mozione di sfiducia, ci porterà ad approvare il Consuntivo e alle mie contestuali dimissioni da presidente. Per cui ho provveduto questa mattina a convocare il Comitato Direttivo per l’approvazione del Consuntivo 2023 il prossimo 7 febbraio e il Consiglio Generale per il prossimo 12 febbraio. Nella stessa seduta di Consiglio ratificherò le mie dimissioni e sarà eletto il nuovo presidente dell'Asi. Nei prossimi giorni terrò una conferenza stampa di bilancio del mio quinquennio alla guida dell’Area di Sviluppo Industriale”.