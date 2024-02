Passaggio di consegne a Benevento: per la Municipale arriva Pugliese L'amministrazione saluta Bosco: "Collaboratore leale"

Con decreto firmato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, Pasquale Pugliese è stato designato quale nuovo Comandante della Polizia Municipale di Benevento. Stamane nella Sala Giunta di Palazzo Mosti si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne.

Il sindaco Mastella ha raccomandato al nuovo Comandante, "il cui rapporto di leale cooperazione con l'Amministrazione, nell'interesse della città, è prezioso", tre qualità fondamentali: "Il realismo nell'affrontare le vicende quotidiane, la benevolenza nei confronti dei cittadini e l'equilibrio nell'agire: dunque evitare tanto l'intransigenza sorda che il grande Alberto Sordi irrise in un suo capolavoro cinematografico, quanto un dannoso chiudere gli occhi davanti a problemi e abusi". Ha sollecitato poi il Comandante Pugliese a guidare i suoi uomini "con determinazione, ma senza alimentare inutili distonie interne". Il Sindaco ha poi ricordato i tempi in cui da parlamentare della Democrazia Cristiana prese parte al dibattito legislativo sui poteri della Polizia municipale: "Il Comandante ha un ruolo cruciale, di grande responsabilità come esemplifica la collaborazione, sul versante investigativo, cui è chiamato con la Procura della Repubblica: deve avere pertanto un rispetto sacrale per la Legge". Il neo Comandante Pugliese ha ringraziato il sindaco Mastella per la "fiducia e si è detto "onorato e lusingato per l'incarico: i punti di riferimento primari saranno la prossimità ai cittadini e la salvaguardia della Legge".

Il Sindaco Mastella ha poi consegnato una pergamena a Fioravante Bosco, che lascia il Comando per pensionamento: "E' stato - ha messo in evidenza Mastella - collaboratore leale, ha reso un alto servizio per la sicurezza urbana e la legalità". Nel ringraziare il Sindaco e nell'effettuare il simbolico passaggio di consegne, conferendo al suo successore la targhetta numero uno del Corpo di Polizia Municipale, Bosco ha salutato il servizio augurando buon lavoro al Comandante Pugliese con una citazione di San Giovanni Bosco: "Nessuna predica è più edificante ed efficace che il buon esempio".