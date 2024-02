Zoino (Pd): "Telesina? Forza Italia tocca la persona: non è accettabile" "Solidarietà a Giovanni: su questioni cruciali la politica non dovrebbe essere autoreferenziale"

Tiene ancora banco a Benevento la diatriba relativa al caso Telesina, dopo l'intervento del coordinamento provinciale di Forza Italia contro il segretario provinciale Cacciano, ritenuto molto offensivo dai dem. Anche Zoino, segretario cittadino Pd, ha rimarcato la questione prendendo le difese di Cacciano: “L'atteggiamento avuto dal coordinamento provinciale è grave. Una nota stonata e anche diffamatoria perché si va a toccare la persona, non il politico. Non è accettabile questo modo di fare politica. Ovviamente a Giovanni va la mia solidarietà”.

Quanto a Rubano: “Per la verità avevo apprezzato l'onestà intellettuale avuta riconoscendo i meriti di chi si era speso per l'opera. Lo stesso Cacciano non ha taciuto l'attivismo del parlamentare sannita: poi è innegabile però che senza quegli atti predisposti dal Governo in cui era sottosegretario ai trasporti Umberto del Basso De Caro non si sarebbe raggiunto il risultato che abbiamo raggiunto oggi. Semmai gli consiglio di evitare di dar retta a chi da De Caro ha avuto tantissimo per poi rinnegarlo e diventare “anti” quando il quadro è cambiato ”.

E sul fronte dell'opera, ormai prossima a vedere l'avvio dei lavori, Zoino precisa: “Su alcuni temi non dovrebbe esserci egoismo politico, si parla di questioni che portano benefici a tutta la comunità”.