Forza Italia, Ceniccola appello a Meloni: sosteniamo i nonni d'Italia L'appello dell'esponente giovani Fi: "Dobbiamo fare tutto il possibile per farli rimanere in Italia"

Riguarda i nonni o più precisamente i pensionati della nostra nazione l'appello al premier Giorgia Meloni che arriva dal Sannio a firma di Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale Forza Italia di Guardia Sanframondi e Coordinatrice Forza Italia Giovani Benevento.

“Apprendiamo dalla stampa che il Governo è impegnato a trovare circa 200 milioni di euro per prorogare di qualche anno l’esenzione dall’Irpef per i giovani agricoltori ed i piccoli proprietari agricoli e nell’esprimere tutto il nostro compiacimento, siamo qui per rinnovare la richiesta alla Presidente Meloni di fare un ulteriore sforzo per trovare le risorse necessarie per fermare la “fuga” dei nostri nonni dall’Italia per sottrarsi ad una tassazione “iniqua ed ingiusta” incominciando ad allineare la trattenuta Irpef sulle pensioni almeno alla Germania dove la “no tax area” per i pensionati è fissata a 16mila euro. In Italia, attualmente è fissata a 8.174 euro/annuo. E’ insopportabile sapere che i nostri nonni debbano pagare le tasse più alte d’Europa: su una rendita pensionistica annua di 20mila euro, qui in Italia si paga il 20.5%, contro l’8.3% della Germania e il 7,3% della Francia. Per tale motivo, ben 317mila pensionati, nel corso degli anni, hanno preferito “scappare via” dall’Italia per andare a vivere a Cipro o in Tunisia, Grecia, Portogallo o in altri Paesi dove il prelievo fiscale sulle pensioni è molto più basso o, addirittura, inesistente come in Albania o Slovacchia”. Inizia così il lungo intervento dell'esponente sannita di Forza Italia, che in una nota aggiunge: “Gli anziani rappresentano un patrimonio di valori indispensabile per dare concretezza a qualsiasi progetto di ripartenza del nostro Paese e, per questo motivo, dobbiamo fare tutto il possibile per farli rimanere in Italia, per far sì che possano continuare ad “arricchire” le nostre famiglie con quello che comunemente viene indicato “welfare familiare” e la cosiddetta “Silver Economy” italiana con una ricchezza stimata in 4.173 miliardi di euro. Per quanto riguarda le risorse necessarie per realizzare tale Riforma fiscale, proponiamo di utilizzare i 31 miliardi di euro di extra gettito incassati dall’Erario, nel 2023, dalla lotta all’evasione”.