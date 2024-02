Partito democratico sannita. Incontro tra i rappresentanti dei circoli Al centro dell'incontro le problematiche territoriali

Presso la sede territoriale del PD- Valle Telesina, intitolata a “David Maria Sassoli”, a Castelvenere, si è svolto un incontro dei rappresentanti dei Circoli del territorio. Tanti gli argomenti trattati a partire dal "condividere le tematiche proposte dal segretario Giovanni Cacciano, discusse e approvate nella recente Direzione provinciale del PD del Sannio. Ed ancora "confrontarsi sulle esigenze territoriali, elaborare idee condivise e programmare iniziative politiche".

Gli intervenuti sono stati accolti dal segretario del Circolo di Castelvenere, Antonio Di Brigida che, nel porgere il saluto e ringraziare tutti per la loro presenza ha evidenziato !l’importanza di avere periodicamente incontri territoriali, che favoriscono l’informazione e la conoscenza reciproca delle esigenze nelle nostre Comunità e permettono di elaborare risposte condivise ed efficaci. Per la Direzione provinciale , informando sull’Agenda 2024, è intervenuto poi Raffaele Simone, responsabile “Cultura,Culture e Memoria”.

I vari interventi che si sono succeduti, fra gli altri, di Maria Guerrera, Rodolfo Simone, Carmelina Stabile, Raffaele Simone (vicesindaco di Castelvenere), Alessandro Basile, Michele Santillo, hanno attraversato le seguenti tematiche : 1) Lavorare a costruire il partito nel territorio ed adeguarlo ad affrontare i gravosi problemi e obbiettivi , locali e generali,nel sociale,nell’economico, nei servizi,, nel governo delle comunità; 2) Promuovere gruppi dirigenti preparati e consapevoli, capaci di dare una svolta ai governi territoriali, nel segno della democrazia partecipata e dell’alternativa; 3) Giovani, formazione, lavoro: una scuola tecnica di qualità, come polo scolastico territoriale di alta formazione specialistica per un sicuro sbocco occupazionale 4); L’ agricoltura, vocazione primaria del territorio, molto sofferente nella crisi attuale; 5)L’incidenza negativa del Governo della Destra e della sua rappresentanza istituzionale sul nostro territorio; 6) L’Autonomia differenziata e le sue conseguenze gravissime per il Sud e le nostre zone interne. Nelle conclusioni si è condivisa, appunto, l’idea di preparare, in sintonia con il Provinciale, un prima iniziativa sull’Autonomia Differenziata in Valle Telesina".