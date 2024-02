Asi Benevento: Barone lascia, comincia l'era Vessichelli Passaggio di consegne all'Area di sviluppo Industriale tra bilanci e nuovi obiettivi

Si chiude l'era di Luigi Barone e comincia quella di Domenico Vessichelli all'Asi di Benevento. Il nuovo presidente dell'area di sviluppo industriale di Benevento è il sindaco di Paduli, fino ad ora vicepresidente del consorzio. Una notizia nell'aria da tempo ma ufficializzata solo oggi dopo il Consiglio Generale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, seduta in cui Barone ha rassegnato le dimissioni.

Barone lascia dopo aver rotto politicamente con Mastella per correre con la Lega per le prossime elezioni Europee e chiarisce la sua decisione in un incontro con la stampa appositamente convocato: "È stato appena approvato il bilancio e ho dato le dimissioni. Avevo maturato da tempo questa decisione nel momento in cui le mie scelte politiche non erano più in sintonia con quelle dei soci del consorzio: Comune, Provincia e Camera di Commercio".

Il bilancio dei cinque anni da presidente

Rimanda i commenti riguardo alla scelta politica ad altra sede e traccia invece un bilancio del lavoro svolto: “Dopo più di cinque anni vado via con tanta emozione, nessun rancore. Sono sicuro di aver fatto il massimo e convinto di lasciare il Consorzio meglio del 2019.

Quando sono arrivato le luci erano spente e i dipendenti pagati solo al 70%, poi con un lavoro immane di tutti, anche e soprattutto delle aziende, siamo riusciti a raggiungere importanti risultati".

Prima di fare il punto Barone rivolge i suoi ringraziamenti a quanti con lui hanno lavorato, anche al sindaco Mastella. Poi una dettagliata relazione che parte dalle operazioni per sanare i debiti del consorzio e arriva ai nuovi insediamenti industriali passando per la messa in sicurezza dell'area e i servizi alle aziende.

Ricorda il progetto dello Scalo merci, il protocollo con le imprese all'estero e la felice collaborazione con Confindustria “Solo grazie a loro l'approvazione del regolamento dei servizi con le imprese. E poi l'esperienza dell'hub vaccinale durante il covid”.

Lunga nota per la vicenda delle immissioni odorigene: “Qui abbiamo fatto quanto possibile credo, però, che sia necessario cercare altrove la causa dei cattivi odori che si avvertono in città”.

“La mia battaglia per la semplificazione e lo stop alla burocrazia – chiosa – prosegue. E' lì che si annida la corruzione”.

La nuova sfida per Vessichelli

A conclusione della seduta per l'approvazione del bilancio ringrazia invece dell'incarico il neo presidente Domenico Vessichelli: “E' un impegno importante, ci aspettano nuove sfide a cominciare dalla Zes unica del Mezzogiorno. L'Asi di Benevento dovrà rafforzare i servizi e rendersi attrattiva rispetto a tutte le aziende”. Poi sulle priorità da affrontare “Sulla sentenza del Tar riguardo alla centrale Luminosa aspettiamo di capire se la Provincia appellerà la sentenza in consiglio di Stato ma continueremo a vigilare l'intera questione. Sui miasmi dobbiamo invece accentuare ancora di più i controlli perchè riteniamo fondamentale la salute del cittadino”.