Vessichelli incontra Mastella e Lombardi: lavorare in sintonia per lo sviluppo Il neo presidente del consorzio di ponte Valentino in visita istituzionale in Comune e in Provincia

“Lavorare per diventare attrattivi e incentivare lo sviluppo”. E' la direzione tracciata dal nuovo presidente Asi, Domenico Vessichelli che oggi ha fatto visita in Comune e in Provincia, soci del Consorzio con la Camera di commercio.

Il nuovo vertice dell'area di sviluppo industriale ha chiarito: “credo sia stato istituzionalmente corretto incontrare il sindaco e il presidente della Provincia dopo la mia elezione”. E ha rilanciato “Ora necessario mettere in campo un piano per un'ulteriore crescita”.

Sulla vicenda miasmi ha poi chiarito “ho intenzione di mettere in atto un controllo ancor più stringente”.

Il sindaco di Paduli, considerato il nuovo incarico, ha annunciato le dimissioni da Presidente di Noi di Centro, il partito guidato da Clemente Mastella che non ha voluto svelare il nome del successore ma ha annunciato che si tratterà di una donna.

Riguardo allo sviluppo industriale invece il sindaco aggiunge “Necessario lavorare in sintonia per combattere la desertificazione che ci circonda. L'Area industriale di Ponte Valentino resta un'area strategica per lo sviluppo economico, come testimonia l'investimento che effettuerà l'azienda lituana, player di livello internazionale nel campo delle energie rinnovabili, Solitek, confermato in un recente incontro con me qui a Benevento: genererà più di trecento nuovi posti di lavoro".

Come detto, per Vessichelli, visita istituzionale anche alla Rocca dei Rettori per incontrare il Presidente della Provincia Nino Lombardi che, nel formulare al Presidente Vessichelli gli auguri di buon lavoro, ha discusso con lui sui più importanti dossier presenti nell’agenda dell’Asi di cui la Provincia è socio fondatore.

Inoltre da registrare le reazioni.

"Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia formula i migliori auguri a Mimmo Vessichelli per la sua elezione a presidente dell'Asi di Benevento. Auspichiamo che Vessichelli rappresenterà gli interessi del territorio e non solo di una parte politica, incentivando il confronto per il bene del nostro tessuto industriale. Auguri di buon lavoro a Mimmo Vessichelli per l'elezione al vertice del Consorzio ASI di Benevento". Dichiara il consigliere provinciale di FdI Gaetano Mauriello, che prosegue: "Guidare l'ASI è un onore ma anche un onere, come consigliere provinciale mi farò subito promotore delle istanze del territorio per un dialogo proficuo".