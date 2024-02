Movimento Cinque Stelle: sabato coordinamento con Tridico a Montesarchio Parteciperanno anche Gubitosa, Fico, e i coordinatori regionale e provinciale Micillo e Ricciardi

Nell’ambito delle riunioni provinciali fissate in Campania, il coordinamento M5S 2050 di Benevento ha organizzato, per sabato 24 febbraio alle ore 18.00, presso il “Sirius” di via Giovanni Amendola 7 a Montesarchio, un incontro sui temi “Ambiente, diritti e lavoro”. A gestire i lavori i coordinatori regionale e provinciale del M5S, Salvatore Micillo e Sabrina Ricciardi. Interveranno Pasquale Tridico, già presidente INPS e capolista alle Europee del M5S per il Sud Italia, Michele Gubitosa, vice-presidente nazionale del M5S, Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati, il consigliere regionale della Campania Vincenzo Ciampi e la deputata Enrica Alifano. Considerata la rilevanza dell’evento, la stampa è invitata a partecipare.