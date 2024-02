Barone: Zes rappresentano uno strumento straordinario per il Mezzogiorno La nota del responsabile della Coesione Territoriale e alle Zone Economiche Speciali della Lega

“Ringrazio il segretario della Lega Matteo Salvini, il sottosegretario e commissario per la Lega in Campania Claudio Durigon e il responsabile del dipartimento per il Mezzogiorno Pasquale Pepe per la nomina a responsabile della Coesione Territoriale e alle Zone Economiche Speciali della Lega".

Lo dichiara Luigi Barone, nominato responsabile Coesione Territoriale e Zone Economiche Speciali della Lega dal segretario Matteo Salvini.

"Una nomina importante a livello nazionale - rimarca Barone - che testimonia una grande attenzione dei vertici della Lega per le nostre aree interne anche attraverso la possibilità di un'interlocuzione diretta con gli organi dell'Esecutivo e le strutture collegate. Ringrazio innanzitutto per la fiducia e la stima riposte nella mia persona e che spero di poter ricambiare al meglio con il lavoro e con il bagaglio di esperienze acquisito in questi anni. Le Zes rappresentano uno strumento straordinario per il Mezzogiorno, ad esempio, e la volontà del Governo e della Lega è quella di creare le migliori condizioni per cogliere questa occasione. Un'occasione che dimostra concretamente la volontà della Lega di lavorare fortemente per lo sviluppo del Sud, riducendo i divari e rendendo concreto il concetto di Coesione Territoriale anche nelle nostre aree interne, che il partito con lungimiranza considera strategiche per tutto il Mezzogiorno. Una sfida, quella della coesione territoriale, che oltre ogni stereotipo e slogan preconfezionato la Lega vuole vincere con i fatti, lavorando sugli strumenti strategici, dalla Zes ai fondi strutturali e di investimento europei per dare ai cittadini e alle imprese del Mezzogiorno e delle aree interne condizioni di vita e di crescita migliori di oggi ”.