Sanità, Rubano: grazie a medici e operatori sociosanitari Il deputato azzurro: investire in capitale umano è nostra priorità

“Oggi ricorre la quarta Giornata nazionale del personale sanitario. Un’occasione per dire grazie, di cuore, a tutti i medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e socio-sanitari e a tutti i volontari che ogni giorno, spesso in condizioni difficili, assistono e curano i pazienti, con amore e dedizione. Bambini, anziani, uomini, donne. È grazie a loro che abbiamo vinto la battaglia, difficilissima, contro il Covid. È grazie a loro che ogni giorno vengono salvate vite. E’ grazie a loro che il diritto alla salute di tutti noi viene garantito. Dobbiamo essere orgogliosi di questo lavoro prezioso, e impegnarci al massimo per valorizzare le loro professionalità, investendo nel capitale umano e nel rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Lo abbiamo fatto nella legge di bilancio e in altri provvedimenti, dobbiamo proseguire su questa strada. Migliorare la nostra sanità deve essere una assoluta priorità”.

Lo scrive in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.