Pd: per i miasmi il sequestro sveglia Asi e Comune L'intervento del partito democratico sulla vicenda dei miasmi a Ponte Valentino

"Meglio tardi che mai. Così viene da dire osservando che, quasi in concomitanza, il Consorzio ASI annuncia approfondimenti e misure sui miasmi di Ponte Valentino mentre il comune rinvia la questione al consiglio comunale fissato per il 4 marzo.

Posto che è sempre meglio del «mai», non possiamo non sottolineare che si tratti di un «tardi» gigantesco!

La nauseabonda vicenda è nota a Tutti dalla scorsa estate allorché iniziarono anche le varie segnalazioni di Cittadini, Associazioni e Consiglieri comunali (non solo del PD) sugli odori molesti e preoccupanti che rendevano l’aria quasi irrespirabile.

Auspicando che venga finalmente alla luce la causa del problema, ci auguriamo ancor più che questi ritardi di ASI e Comune sul fronte delle doverose contromisure non abbiano cagionato danni per l’Ambiente e per le Persone. Anche per questo, attenderemo con molto interesse il prossimo consiglio comunale. È quella la sede per comprendere le ragioni e le spiegazioni addotte dal sindaco Mastella e dal competente assessore all’Ambiente".