Antonio Pietrovito nuovo vicepresidente Asi Minicozzi: "valore aggiunto per il management consortile"

Il Presidente del Consorzio Asi, Domenico Vessichelli, informa che in seguito alla ricostituzione del Comitato Direttivo del Consorzio Asi in data odierna è stato eletto all’unanimità vice presidente il dott. Antonio Pietrovito, che come previsto dall’art. 19 dello Statuto consortile, deve essere individuato nella prima riunione di giunta su proposta del Presidente.

“Pietrovito rappresenta un valore aggiunto per il management consortile, atteso la sua decennale e qualificata esperienza di amministratore, oltre che di specialista in dinamiche societarie in virtù della propria professione.

Pervengano al neoeletto Vicepresidente gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Generale del Consorzio Asi”.