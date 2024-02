Rubano: "Congratulazioni a Tajani: saprà guidare Fi verso nuovi traguardi" "Da parte nostra massimo impegno e supporto per la dirigenza nazionale"

“Congratulazioni e un caro augurio di buon lavoro ad Antonio Tajani che da segretario nazionale saprà guidare Forza Italia verso nuovi traguardi, anche grazie al supporto di una validissima squadra che vede elementi capaci e di grande esperienza politica. Il congresso nazionale che si è svolto a Roma ha dimostrato a tutti che Forza Italia è viva e presente nel Paese, nei territori e che gode di una grande credibilità internazionale. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per supportare la dirigenza nazionale in vista delle prossime sfide elettorali e per il bene dell’Italia”. E’ quanto dichiara in una nota il deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Francesco Maria Rubano.