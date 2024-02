Grande partecipazione sannita al congresso nazionale è prova lavoro di Rubano Così Solano, coordinamento provinciale Forza Italia

"La partecipazione della delegazione sannita al congresso di Forza Italia oltre all’evidente valore politico, insito nella ritualità della vita di un grande partito, costituisce l’avvio della nuova stagione del partito anche nel Sannio dove si candida a rappresentare in proposta di governo del territorio le tante istanze di cambiamento dei cittadini. Sicuramente la grande partecipazione di sanniti ad un congresso nazionale è la riprova del grande lavoro svolto sul territorio in questi anni dall’on. Rubano che ha creato le radici per la costruzione di qualcosa di straordinario per l’intero Sannio. Questo congresso è di grande valore politico poiché il primo dalla scomparsa del fondatore, ed è riuscito a rinsaldare la tradizione del patrimonio dei suoi valori con la prospettiva del futuro riuscendo anche a creare idealmente un ponte intergenerazionale che non si riduce a mera celebrazione del passato ma lo proietta con forza nel protagonismo dei prossimi anni della vita politica del paese. La celebrazione del proprio passato in politica assume un valore elevato se intimamente connessa al contributo per il miglioramento del benessere della collettività, altrimenti si immiserisce a mera celebrazione di un potere arido o peggio ad esaltazione della propria persona patrimonio, quest’ultima, di regimi non meritevoli di considerazione nel panorama delle democrazie moderne. Forza Italia nel Sannio avvierà una serie di iniziative sui territori per favorire ulteriormente un dialogo con la comunità del Sannio avendo grande consapevolezza della delicatezza e della precarietà della condizione economica e sociale in cui vive l’intera provincia che ormai è destinata ad un declino inesorabile se non si avvia con autorevolezza un cambio di passo limitandosi a ricordare i bei tempi andati dove leggendo i dati macroeconomici attuali, nonché le variazioni degli ultimi anni, non hanno reso il Sannio migliore e di bello hanno ben poco" così in una nota a sua firma Fabio Solano, portavoce del Coordinamento provinciale di Forza Italia.