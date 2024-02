Forza Italia, Fiorenza Ceniccola nomina nuovo segretario dei giovani a Limatola Si tratta di Giuseppe Tescione

Fiorenza Ceniccola, Segretario provinciale Forza Italia giovani ha nominato Giuseppe Tescione nuovo Segretario Cittadino dei giovani di Limatola. Questa decisione è stata presa di concerto con il Vicesegretario provinciale Domenico Parisi ed il Segretario cittadino Giuseppe Alois.



Giuseppe Tescione, laureato magistrale in economia e management a soli 24 anni, con un ottimo bagaglio professionale alle spalle, ha già dimostrato e ancora saprà dimostrare un forte impegno verso la crescita e il futuro della città di Limatola.



Nel suo nuovo ruolo di Segretario Cittadino, Giuseppe Tescione ha espresso la sua determinazione: sono contento e motivato di questa nuova nomina e mi adopererò sin da subito nell’affrontare, in sinergia con il coordinamento guidato da Giuseppe Alois, le sfide che riguardano Limatola, in particolare per quanto concerne lo spopolamento giovanile.

Colgo l'occasione per esprimere il mio personale ringraziamento all'Onorevole Rubano per la fiducia e l'apprezzamento del mio impegno costante, al Segretario cittadino Alois per la stima che ha sempre avuto di me e alla coordinatrice provinciale dei giovani Ceniccola per la nomina.” Così in una nota Tescione.



“Questo annuncio rappresenta un passo significativo nell’espansione del nostro impegno e radicamento in territorio sannita” ha affermato il Segretario Provinciale, Ceniccola. “Desidero, a nome di tutto il gruppo forzista, dei miei Vice Angelo Piazza, Rocco Diglio e Lorenzo Della Ratta, congratularmi con il neo-segretario ed augurargli i più sinceri auguri di buon lavoro. Continueremo a lavorare instancabilmente per coinvolgere sempre più giovani nella politica attiva al fine di ottenere un significativo risultato al prossimo appuntamento elettorale delle europee che vede impegnato in prima linea il nostro leader regionale, Fulvio Martusciello”.