Matera (Fdi): "Pronto soccorso chiusi? De Luca becero con notizie false" Il senatore: "Bene ha fatto Schillaci a denunciare ennesima sceneggiata"

"E' inaccettabile che il presidente De Luca continui a svilire il proprio ruolo e a utilizzare l'istituzione che rappresenta per becera polemica politica, questa volta affiggendo manifesti con il logo della Regione che annunciano una presunta chiusura dei Pronto soccorso", afferma il senatore FdI Domenico Matera. "La notizia - spiega - e' assolutamente falsa, e bene ha fatto il ministro Schillaci a denunciare questa ennesima sceneggiata con i soldi dei campani del presidente De Luca. Infatti, soltanto pochi giorni fa il governo Meloni ha trasferito 1 miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l'adeguamento di molte strutture sanitarie, eppure De Luca invece di lavorare per i campani continua a mentire senza vergogna pur di attaccare il governo".