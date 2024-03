Barone (Lega): "Ambulanze? A Marzo turni tutti con medici: emergenza non c'è?" "Avanzerebbero addirittura disponibilità per turni aggiuntivi: demedicalizzazione è ingiustificata"

Luigi Barone, Responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega, commenta l'interrogazione di Zinzi e torna sul caso ambulanze: "Ringrazio l'amico deputato della Lega e vice coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi, per l'interrogazione presentata al ministro della Salute Schillaci riguardo la questione della demedicalizzazione delle ambulanze del 118 e del servizio di emergenza Asl Benevento.

Si evidenzia, così, la sensibilità della Lega su un tema che sta creando non poche preoccupazioni per i cittadini del Sannio.

Tema su cui, tuttavia, permangono diverse perplessità: per il mese di Marzo, ad esempio, sono stati coperti tutti i turni con i 48 medici a disposizione e questo rende evidente che la demedicalizzazione delle ambulanze non può in alcun modo essere giustificata con le carenze di organico, motivazione più volte addotta dai vertici Asl.

Per contro invece avanzerebbero addirittura disponibilità per coprire altri turni: si potrebbe così verificare la possibilità di ripristinare la presenza h12 del medico in ambulanza a San Bartolomeo in Galdo. Un eventuale potenziamento del servizio quindi, mentre appare certa la possibilità di mantenere i medici in ambulanza e totalmente ingiustificata la demedicalizzazione tout court: ciò al netto, ribadisco, di un totale e incondizionato apprezzamento per la figura degli infermieri.

La Lega, come evidenziato anche dall'interrogazione dell'amico Zinzi, continua a vigilare attentamente sulla vicenda nell'esclusivo interesse del territorio e dei suoi cittadini".