Pd Buonalbergo: assemblea iscritti elegge i nuovi organismi dirigenti Angelo Iorio eletto Segretario, ecco il nuovo direttivo

Nella serata del 15 marzo si è riunita, presso i locali dell’ex Teatro Salesiano, l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico del circolo di Buonalbergo. L’assemblea è stata convocata e presieduta dal Presidente della Commissione di Garanzia, on. Giovanni Zarro, presenti anche Leonardo Zeppa ed Antonio Biscardi, componenti del medesimo organismo.

A seguito della occorsa decadenza del segretario uscente si è provveduto alla elezione del nuovo Segretario, nella persona di Angelo Iorio, e del nuovo Direttivo che risulta così composto: Valentina Bocchicchio, Maria Michela Castiello, Roberto Fiorino, Ilenia Iacovino, Modestino Ianovale, Pio Martino, Antonietta Salierno e Antonio Salvatore, mentre Attilio Salierno ricoprirà il ruolo di tesoriere del Circolo.

L’assemblea è stata animata da vari interventi che hanno sottolineato come l’unico modo di ostacolare l’attuale deriva populista sia quello di riportare al centro della discussione politica gli elettori, coinvolgendoli in tutte le scelte dei vari livelli di rappresentanza.

Nel suo intervento il segretario provinciale Giovanni Cacciano ha ringraziato Fernando De Gregorio ed ha augurato buon lavoro al segretario e ai nuovi eletti, spronando tutti a lavorare con spirito unitario per consolidare e accrescere la partecipazione e il consenso al partito democratico, cardine progressista di ogni ipotesi alternativa alle destre.

Nel discorso di ringraziamento il neo segretario Iorio ha voluto anch’egli ringraziare l’ex segretario Fernando De Gregorio per il lungo lavoro svolto negli anni e tutti gli iscritti che hanno riposto in lui fiducia, sottolineando come sia importante riallacciare legami con gli altri circoli presenti sul territorio per aver modo di portare avanti battaglie comuni, in primis sanità e autonomia differenziata, ed allargare la base degli iscritti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, iniziando dalle prossime europee di giugno, che rappresentando la tornata elettorale continentale più importante dalla fine della seconda guerra mondiale. Per far ciò ha chiesto la collaborazione di tutti, soprattutto degli iscritti di lunga data, a partire dall’ex segretario, che comunque resta il nostro delegato e rappresentante in seno all’Assemblea Provinciale del Partito Democratico.