Caporaso: "Anche Telese dice no alla demedicalizzazione ambulanze" Il sindaco: "Ribadiremo il nostro no in ogni sede: previsto consiglio comunale aperto"

Condividendo quanto espresso nei giorni scorsi dalle sigle sindacali rappresentative dei medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale, e CIMO, anche l’amministrazione comunale di Telese Terme esprime la netta contrarietà nei confronti del piano di demedicalizzazione delle ambulanze del 118.

“L’approccio introdotto dal nuovo piano prevede ambulanze a leadership infermieristica – afferma il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Sebbene si tratti di figure professionali di altissima qualità, non possiamo che essere comunque preoccupati per un intervento che depotenzia l’assistenza medica sul territorio e, così come sottolineato dai sindacati medici, non consente ai pazienti di poter beneficiare della corretta sequenza delle cure di cui avrebbero bisogno”.

Di ambulanze demedicalizzate se ne discute da diversi anni. In Toscana alcune comunità, come nel Chianti, hanno anche promosso raccolte di firme per opporsi a un criterio che veniva definito iniquo e penalizzante soprattutto per le aree interne e i territori più piccoli.

“Su questo tema ribadiremo il nostro no in tutte le sedi - conclude il sindaco di Telese -. In più, nei prossimi giorni, convocheremo un consiglio comunale aperto ai cittadini per dare modo a tutti di conoscere la reale situazione che prefigurerebbe il nuovo piano sanitario”.