Lombardi replica a Rubano e minaccia querela Il Presidente della Provincia risponde al deputato di Forza Italia

«L’on. Francesco Rubano non ha alcun titolo per impartire lezioni di moralità a chicchessia. Eppure l’on. Rubano, nel corso di una Conferenza Stampa in favore delle telecamere e degli obiettivi fotografici da lui tanto amati, ha sciorinato una serie di insulti ed accuse pesantemente lesivi della onorabilità e della dignità delle persone degli amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili del Procedimento e dei funzionari dell’Ente

Provincia di Benevento. Nella qualità di Presidente della Provincia sento il dovere sia di rispondere con fermezza alle gravi accuse mosse alla gestione dell’ente, sia di sottolineare la massima trasparenza delle attività della stessa Provincia di Benevento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità".

Così il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, risponde al deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

"Osservo - prosegue - che l’attacco dell’on. Rubano, che non si è attenuto alla sola legittima contestazione critica, non è stato corredato da alcuna motivazione, essendo invece il tutto confinato nel regno della

genericità e gratuità. Pertanto, mi riservo, insieme ai Consiglieri Provinciali di maggioranza, ai Dirigenti, ai Responsabili del Procedimento, di formalizzare apposito incarico all’Avvocatura dell’ente per valutare ed inoltrare formale querela a tutela di tutte le componenti dell’ente Provincia e a tutela di ognuna per quanto di competenza. Credo che questo debba essere fatto per il rispetto che è dovuto a quanti hanno la direzione politica e di indirizzo e a quanti sovrintendono alla gestione della Provincia di Benevento.

L’on. Rubano, che ha parlato e straparlato di scarsa qualità della classe politica, probabilmente non ha consapevolezza di quello che dice. In ogni caso ignora che la Provincia di Benevento

-ha i Bilanci in ordine;

-ha approvato, prima in Italia, nel mese di dicembre 2023, il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

-ha dato corso a tutti gli atti per concretizzare investimenti per decine di milioni di Euro del PNRR e di altre fonti per infrastrutture di competenza come la Fondo Valle Vitulanese, la Fondo Valle Isclero, un

tronco della Fortorina da Foiano Valfortore, o per la messa in sicurezza di numerosi siti in frana sulle strade provinciali, o per il rifacimento di alcuni Istituti della Secondaria Superiore. E tutto questo nonostante le pesanti incertezze derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime;

-ha rimosso migliaia di tonnellate di rifiuti indifferenziati dai siti di discarica.

L’on. Rubano non sa nulla del lavoro che abbiamo posto in essere per la salvaguardia e per la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di proprietà della Provincia e soprattutto ignora quanto stiamo facendo

per l’istituzione della Fondazione del Museo Egizio del Tempio di Iside di Benevento, un progetto di tale dignità scientifica che ha già ottenuto la convinta approvazione del Ministro dei Beni culturali e della Regione Campania e della stessa Fondazione Museo Egizio di Torino.

Ma tutto questo, in realtà, all’on. Rubano non importa granché: il suo unico obiettivo è quello di mettersi in mostra e di segnalarsi ai maggiorenti del suo Partito, atteggiamento comprensibile da un certo punto di vista, ma che non lo esime dall’assumersi le responsabilità delle sue insultanti affermazioni».