Mastella: "Europee: non mi candido. Sandra? Non so, deciderà lei" Il sindaco: "Problemi con Emma Bonino? Macché, abbiamo girato anche un film assieme"

- Anche noi negli 'Stati Uniti d'Europa'? Ancora non lo so, di certo mettere insieme tutte queste forze è più difficile che mettere insieme i 50 stati americani. Io ho una buona intenzione con Renzi, vediamo come si svilupperà il loro programma, voglio vedere le conclusioni a cui arrivano''. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Benevento e leader di 'Noi di Centro' Clemente Mastella. Lei intende candidarsi alle europee ? ''No, io non mi candido''. E sua moglie? ''Non so, deciderà lei ma dipende dalle conclusioni degli Stati. Al momento c'è un'intesa con Renzi, vediamo come evolvere questo ambaradan di tante sigle. .'' Lei non è stato chiamato al tavolo? ''No''. Il problema potrebbe essere la presenza di Emma Bonino'? ''Ma no - ha risposto a Un Giorno da Pecora Mastella - io ho sempre avuto ottimi rapporti con Pannella e con la Bonino con la quale, tra l'altro, ho anche fatto un film nel 1980 dal titolo 'Tutti gli uomini del Parlamento'