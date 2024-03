Promo Regione Campania, Fdi: "Sannio assente, al solito" Vallone: "Avremmo tanto da offrire, ma De Luca non lo sa"



"Il video promozionale “Campania Divina” che vede come volto protagonista Alessandro Gassman è senza dubbio un bel prodotto, ma stupisce constatare come ancora una volta il Sannio non sia stato preso in considerazione".

Così Ciro Vallone, dirigente provinciale di FdI Sannio, in una nota.

"Le ragioni, come al solito, sono sempre le stesse: il presidente della Campania Vincenzo De Luca pensa che la Regione sia composta solo dalla fascia costiera o poco più. Non è un caso, che De Luca si rechi nel Sannio solo quando c'è da fare campagna elettorale, mentre il resto del tempo la nostra provincia subisce una ingiusta marginalizzazione sotto tutti i punti di vista.

In quanto a patrimonio artistico, culturale e storico abbiamo tanto da offrire anche se De Luca non lo sa".