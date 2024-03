Forza Italia: "Sannio in Regione mal rappresentato: colpa di Mastella e Pd" La Segreteria provinciale: "Esclusi da ogni processo di crescita: omissione in video molto grave"

Nelle ultime ore, il disinteresse del governo regionale, sotto la guida di De Luca, nei confronti del Sannio ha raggiunto una nuova vetta. Questa totale mancanza di considerazione si evidenzia non solo sul piano sanitario o infrastrutturale , ma emerge anche in un contesto di promozione turistica, come nel caso del video "Campania Divina", che ha completamente escluso il Sannio, ignorandolo come se non facesse parte integrante della regione Campania.



È evidente che, grazie all'operato di figure come Mastella il quale chiede solo per moglie o figlio, Abbate e Mortaruolo, il Sannio è stato escluso da ogni processo di crescita che coinvolge tutte le altre realtà regionali. Purtroppo i sanniti in Regione sono veramente mal rappresentati. Questo disinteresse non solo traspare dall'agenda istituzionale, ma dimostra anche una visione regionale discriminatoria, mancando persino alla più elementare cortesia.



L'omissione nel video promozionale diventa ancor più significativa considerando la ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica del Sannio, che comprende città come Benevento e la sua provincia, insieme a luoghi di notevole interesse paesaggistico e turistico.



La mancanza di qualsiasi menzione al Sannio nel video riflette chiaramente il disinteresse delle istituzioni regionali nei confronti di questa regione, e sottolinea quanto il centro sinistra regionale ignori disprezzi Benevento e la sua provincia. Queste aree meritano una considerevole attenzione e considerazione da parte delle istituzioni regionali, le quali dovrebbero assicurare una gestione equa e inclusiva del territorio, promuovendo il pieno sviluppo economico e culturale di tutte le regioni che compongono la Campania" così in una nota a firma della Segreteria provinciale di Forza Italia.