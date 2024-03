Giovanna Petrillo candidata a sindaco a San Giorgio del Sannio In lista anche Giancarlo Bruno: "Progetto ampio e plurale aperto a diverse sensibilità"

Ufficiale la candidatura di Giovanna Petrillo a sindaco di San Giorgio del Sannio, come spiega una nota del Partito Democratico: "Nella serata di mercoledì 27 marzo, c/o Uffici CEO srl di San Giorgio del Sannio, si è celebrata la Riunione degli Iscritti del locale Circolo del Partito Democratico.

All’Ordine del Giorno la «Riorganizzazione del Partito e l’Urgenza Amministrative - Relazione Informativa del Commissario», Giovanni Cacciano, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Giancarlo Bruno.

Altresì presenti i tre sub commissari, Enzo Parziale, Antonella Pepe e Giovanna Petrillo.

Nella lunga e partecipata Riunione, ricca di interventi, il Commissario ha sinteticamente tracciato tempi e modi della sfidante azione da porre in essere per «ripristinare gli Organismi Dirigenti del circolo», quindi, rispetto alle amministrative ha indicato le condizioni di avvio per un «protagonismo del partito e dei suoi rappresentanti».

Sul primo punto, l'appassionante lavoro da svolgere dovrà necessariamente svilupparsi nella seconda metà dell’anno, a conclusione degli appuntamenti elettorali dell’8 e 9 giugno prossimi.

Con riferimento, invece, al Rinnovo del Consiglio Comunale, la cui urgenza ha peraltro determinato il commissariamento del circolo, è essenziale varare un Nuovo Progetto Civico, ampio e plurale, che miri ad un governo innovativo e competente di San Giorgio del Sannio su cui impegnare non solo il PD locale ma le tante diverse sensibilità, esperienze ed intelligenze presenti sul territorio.

A tal fine, tenuto conto del lavoro istruttorio svolto nella fase pre-commissariale dall’ex Presidente Enzo Parziale nonché delle risultanze e delle disponibilità acquisite dal Gruppo di Lavoro allargato, coordinato dall’avv. Giancarlo Bruno, il Commissario ha indicato nella dott.sa Giovanna Petrillo la candidata a sindaco alla guida della proposta civica da organizzare nelle prossime settimane con il fattivo contributo politico e programmatico di Tutti.

Prontamente recepita la disponibilità alla candidatura in lista dell’avv. Giancarlo Bruno, la Riunione si è chiusa con l’intervento della candidata a sindaco Giovanna Petrillo la quale, non senza un filo di emozione, ha tenuto a rimarcare il carattere collettivo e solidale dell’impegnativa ma avvincente sfida che ci si dipana dinanzi, con San Giorgio nel Cuore".