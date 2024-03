Fdi, Cormano e Mauriello: "Immobilismo Comune Baselice su Provinciale 55" "Trascorsi quattro anni dal protocollo d'intesa e non ci sono progetti idonei"

“Il sindaco di Baselice, Ferella, dovrebbe preoccuparsi di redigere un nuovo studio di fattibilità ed un progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada provinciale numero 55 che sia in linea con il nuovo Codice degli appalti”. Così il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Gaetano Mauriello. “Si tratta – prosegue – di una esigenza stringente per un territorio che necessita di infrastrutture che siano funzionali e sicure”.

“Sono trascorsi quattro anni – ancora Mauriello - da quando il Comune di Baselice ha sottoscritto il protocollo d’intesa con la Provincia e, ad oggi, per immobilismo della Amministrazione comunale e del suo sindaco, non risultano esservi progetti idonei da poter inserire nell’avviso pubblico della Regione Campania che siano funzionali alla sistemazione della strada. Il sindaco Ferella ragioni su questo dato e non addebiti al sottoscritto responsabilità che non può avere essendo consigliere provinciale da appena tre mesi, tempo che è stato comunque sufficiente per produrre più di quanto lui non ha fatto”.

A fargli eco sulla questione il consigliere comunale di Baselice Andrea Cormano “Da una consultazione con i tecnici e funzionari della Provincia, al fine di aversi un punteggio maggiore e un piazzamento migliore in graduatoria – spiega il medesimo - è opportuno innanzitutto valutare anche la possibilità di rivedere il protocollo di intesa stilato con la Provincia allargandolo a più Comuni, interessati dall’attraversamento della SP55, e ridimensionare il progetto al tetto massimo di 3 milioni di euro.



Abbiamo prodotto foto ed osservazioni a tecnici e funzionari della Provincia per risolvere i problemi di sicurezza e di incolumità dei cittadini, riguardanti innanzitutto segnaletica orizzontale e verticale e manto stradale, e siamo disponibili a qualsiasi confronto costruttivo con Provincia e Comune al fine di trovare la soluzione politica e tecnica migliore per l’esecuzione dei lavori in questione”.