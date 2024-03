De Luca: "Mancano aree interne in video promozionale? Sono 30 secondi di spot" "A Milano ci sono pannelli che pubblicizzano l'Arco di Traiano. Faremo altri video su aree interne"

"Abbiamo prodotto un bellissimo spot pubblicitario per la Campania, per incrementare il turismo. Tenete conto che noi abbiamo avviato da tempo, nelle principali stazioni e aeroporti d'Italia, una campagna di promozione turistica della Regione. Se andate a Milano trovate pannelli che magari pubblicizzano l'arco di BENEVENTO , molto bello. Lo dico perché qualcuno dice "e ma manca…" E manca… sono 30 secondi di spot". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca interviene, in diretta Facebook, su alcune polemiche circa l'assenza del territorio sannita nello spot "Campania. Divina" con Alessandro Gassman.

"Vorrei ricordare - ha aggiunto De Luca - che questo spot pubblicitario è nato su Ischia, quando c'è stata l'alluvione abbiamo avuto una riunione con i sindaci perché rischiava di saltare tutto il programma turistico. E, quindi, anche quello spot parte da Ischia. Mancano tante parti della regione… ma vedremo di produrre altro materiale di promozione per incentivare anche la presenza delle aree interne in altre zone meno conosciute". Anche su questo punto, De Luca rilancia la polemica con il governo: "Non so se hanno visto quello spot anche i ministri. Noi già abbiamo avuto un incremento turistico ministeriale, veramente oggi al Campania ha una grande capacità di attrazione: Campania divina, veramente divina".