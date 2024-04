Venerdì la presentazione dell'app "La mia Asia" Consentirà ai cittadini di avere informazioni e servizi agevolando la raccolta differenziata

Venerdì 5 aprile, alle ore 11 presso la sede aziendale di via delle Puglie, l'Asia terrà una conferenza stampa per presentare 'La Mia Asia', l'applicazione per smartphone, scaricabile gratuitamente, che consentirà ai cittadini di avere a portata di click una serie di informazioni e servizi, agevolando in tal modo il sistema di raccolta differenziata.

Alla conferenza interverranno: Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Alessandro Rosa, assessore comunale all'Ambiente; Donato Madaro, amministratore unico Asia e per la Hart Studio, la società che ha sviluppato l'app, Anna Giova ed Amerigo Ievoli.