Progetti speciali musica: fondi anche per il Sannio Rubano (FI): bene Mic e Sangiuliano

“Desidero fare i miei complimenti al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla struttura e a tutti gli uffici competenti del MIC per aver assegnato i contributi relativi ai Progetti Speciali dell’ambito Musica per l’anno 2024 a 90 progetti di grande qualità e di promozione culturale". Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale azzurro in Campania che prosegue "Voglio fare i complimenti a tutti i soggetti che hanno presentato progetti meritevoli ed in particolare gli assegnatari che riguardano il mio territorio: la società cooperativa MUSICAINSIEME di Benevento, che ha ricevuto 6755,62 euro, l’Associazione Culturale Musicale I Filarmonici di Benevento che ha ricevuto 30054,35 mila euro e l’Opera Music Management srl Impresa Sociale destinataria di 48474,76 euro. Il centrodestra continuerà a creare occasioni di promozione culturale per il nostro territorio. Io sono in campo per questo”.