"Teatro Comunale monumento nazionale, grazie a Mastella è tornato a splendere" L'annuncio del vicesindaco De Pierro: Con Mastella è tornato a risplendere dopo 15 anni di abbandono

"Il Teatro Comunale sarà monumento nazionale, ormai è certo: e' un risultato che accogliamo con favore". Così in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro che spiega: "A nome dell'Amministrazione comunale ringraziamo tutte le forze politiche che hanno concorso a raggiungere questo straordinario risultato per la città. Ricordiamo però che tutto si è mosso grazie alla iniziale sollecitazione mediatica del Sindaco Mastella, visto che il Comunale non era nei 46 teatri del testo originario e soprattutto che è stato con Clemente Mastella che il Teatro Comunale è tornato a risplendere nella sua bellezza, dopo quasi 15 anni di abbandono e ora potrà fregiarsi dello status di monumento nazionale".