Teatro comunale monumento nazionale. La Lega: grazie a Zinzi "Conta ovviamente risultato, notizia importante che evidenzia attenzione della Lega per il Sannio"

“Ringrazio il vicecoordinatore della Lega in Campania, l'onorevole Gianpiero Zinzi per la presentazione dell'emendamento alla Legge in discussione alla Camera per conferire il riconoscimento di monumento nazionale ai teatri". Così in una nota il Coordinamento provinciale della Lega di Benevento dopo la notizia dell'importante riconoscimento.

"L'emendamento presentato da Zinzi infatti inserisce tra i teatri meritevoli di essere dichiarati Monumento Nazionale anche il Teatro “Vittorio Emanuele” di Benevento. Nei giorni scorsi, infatti, anche il responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes della Lega, Luigi Barone aveva ricordato della presentazione dell'emendamento a firma Lega.

Conta ovviamente il risultato: e l'inserimento del Teatro “Vittorio Emanuele” di Benevento tra i monumenti nazionali è senz'altro una notizia importante e positiva che evidenzia l'attenzione della Lega per la città, per il Sannio e per le sue bellezze”.