Il vice ministro Sisto nel Sannio con Rubano In visita all'Istituto Penale per Minorenni, prima ad Airola e poi al carcere di Benevento

“Lunedì prossimo,8 aprile, il vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto sarà nella nostra provincia" - così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia. "Al mattino il senatore Sisto sarà in visita presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Airola e poi farà visita alla Casa Comunale. A seguire nel pomeriggio verrà effettuata una visita presso la Casa Circondariale di Benevento. “Nel ringraziare anticipatamente il vice Ministro Sisto - continua Rubano- è opportuno evidenziare quanto Benevento ed il Sannio siano al centro delle attenzioni del nostro Governo e dei rappresentanti di Forza Italia” ha concluso Rubano.