Forum Giovani, Barbieri: "Passo indietro favorirà rigenerazione" "Ringrazio i ragazzi per il lavoro svolto"

"Il passo indietro degli attuali componenti del Forum dei giovani favorirà la rigenerazione di quest'importante organismo comunale ed è dunque un dato positivo: per questo motivo ringrazio per il lavoro svolto, tutti i ragazzi del Consiglio del Forum che hanno avuto la possibilità di compiere una bella esperienza associativa che sarà utile anche per il loro futuro. Le dimissioni di questi giovani sono motivate dalla crescita professionale e dalla naturale evoluzione dei percorsi di vita: l'esperienza al Forum è stata, quindi, di buon auspicio. Possono conservare anche l'orgoglio di avere animato il primo Forum della Città di Benevento", così il delegato alle Politiche giovanili Italo Barbieri.

"Nei prossimi giorni ufficializzeremo le modalità di composizione del nuovo Forum dei Giovani della Città di Benevento", conclude Barbieri.