De Pierro: Piazza Pacca, prima un non-luogo oggi un angolo di città valorizzato Dopo la visita del senatore del Pd Verducci in città

"Trecentoventi chilometri e oltre 3 ore di automobile separano Fermo da Benevento. Auspico che il senatore del Pd Verducci abbia compiuto questo viaggio per ammirare le bellezze pregevoli della Città di Benevento che il programma Pics ha valorizzato e migliorato. Sarebbe desolante se avesse invece compiuto questo viaggio per prestarsi, ancorché in un afflato di spirito di partito, per amplificare la pantomima politica e il disco rotto che il Pd monta da mesi su piazza Cardinal Pacca", così il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro.

"Ai cittadini di Benevento e al Senatore di Fermo però bisogna raccontare la verità. C'era una piazza che era invasa solo da automobili e angoli di scoraggiante degrado. Accadeva con le precedenti amministrazioni. Poi grazie al Pics e all'amministrazione Mastella è stata compresa l'importanza baricentrica e la pregevolezza storica di questa piazza. E oggi laddove c'erano solo auto e rifiuti, c'è un info-point per turisti che è ubicato alle porte dell'area più suggestiva della città e vicino a monumenti di pregio come, ad esempio, l'Arco del Sacramento, il Duomo o il Museo Diocesano. Dove c'era un non-luogo, c'è un angolo di storia cittadina valorizzato e riqualificato. Grazie ai Pics sono stati finanziati gli scavi archeologici e abbiamo eseguito le direttive e gli indirizzi della Soprintendenza per preservare la bellezza della piazza e il suo potenziale storico-archeologico. Abbiamo, siamo sicuri che un senatore della Repubblica concorderà, seguito la strada della collaborazione stringente con l'istituzione che lo Stato ha posto a tutela dei beni archeologici".

"Ai cittadini e ai residenti, il Pd porta in dote una interrogazione, iniziativa non troppo originale visto che è la seconda sullo stesso tema, in pratica un copia-incolla. Noi invece badiamo al sodo. Realizziamo una piazza riqualificata, più verde, più attrattiva e con la dovuta attenzione alle sue potenzialità archeologiche. E senza dimenticare lo spirito pratico del buon amministrare: con fondi comunali aggiuntivi rispetto a quelli Pics, piazza Cardinal Pacca sarà integralmente asfaltata, avrà effetti di illuminotecnica e sarà salvaguardata anche la necessità di mantenere una quota-parte di posti auto, come giustamente richiede chi ha investito in quell'area. Benvenuto intanto al senatore Verducci, che siamo sicuri abbia agito e percorso oltre 300 km non per spirito di parte, ma per sincero amore per la Città di Benevento e per l'archeologia. Siamo sicuri sia venuto qui da uomo delle istituzioni, non da uomo di partito. Nel secondo caso, onestamente quello più probabile, sarebbe stata, quella di stamane, una scontata e banale passerella", conclude il vicesindaco De Pierro.