"La caduta di stile è la vostra e di chi mi ha attaccato inopportunamente" Vittorio Fucci (Lega) risponde alla Federazione provinciale del Pd

Continua il botta e risposta tra Vittorio Fucci, esponente della Lega sannita e il Partito democratico proprio dopo che l'avvocato aveva deciso di aderire al partito guidato da Salvini.

“Sento il dovere di rispondere brevemente alla confusa e non pertinente nota della Federazione provinciale del Pd di Benevento, il cui redattore è anonimo”.

Cinque i punti su cui Fucci accende i riflettori:

“Ho risposto a Ruggiero in relazione agli argomenti da lui trattati, non introducendo alcun elemento che non fosse da risposta al confuso contenuto di quanto avanzato, atteso che già non avevo rinnovato la mia adesione al Pd.

2) Attraverso un fallimentare esercizio di sofismo, l’anonimo redattore del comunicato del Pd finge di non comprendere le ragioni, ampiamente slegate e documentate, per le quali è finita la mia breve esperienza nel Pd, al quale, ripeto, non ho rinnovato la mia adesione. Tra le tante ragioni da me addotte ricordo quella relativa al totale venire meno, nel Pd, della matrice centrista e cattolico-democratica, con uno spostamento estremo a sinistra a seguito dell’avvento della Schelin e quello parimenti importante di una logica conservatrice nel Pd provinciale, chiuso a qualsiasi alito di rinnovamento, fino al punto di essere stato negato, gattopardescamente, la celebrazione di un libero congresso provinciale.

3) Pertanto la caduta di stile, frutto dell’inopportunità, dell’approssimazione e del desiderio di apparire, è stata di chi del tutto gratuitamente e senza motivo, non avendo più rinnovato la mia adesione al Pd, mi ha attaccato.

4) Ricordo – spiega ancora l'esponente della Lega - , poi, che alle filosofie asfittiche ho sempre preferito la politica che avesse una visione e che facesse le cose. Oggi nel nostro paese un programma, frutto di una visione, e atti concreti che vogliono portare l’ Italia verso una ripresa economico-sociale e, speriamo, verso un nuovo miracolo economico, lo vedo solo nell’ azione di governo del Vice-Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il quale ha lanciato la sfida di realizzare importanti nuove infrastrutture vitali per l’ Italia e, per quanto ci riguarda, nel nostro Sannio.

5) Infine, quanto al tema sbandierato del filo-putininismo, il leader della Lega, Matteo Salvini, il 4 aprile in un’ intervista, durante la trasmissione “Belve”, ha ribadito di essere antifascista e anticomunista e di sostenere l’Ucraina”.