Il Comune istituisce gli Ambasciatori di Benevento e del Sannio nel mondo Ok dalla giunta alla proposta dell'associazione Di.Co.

La Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella, condividendo e sviluppando la proposta pervenuta dall’Associazione culturale 'Di.Co. Digital and Contemporary Art', ha approvato, su iniziativa dell’Assessore alla Cultura, la delibera avente ad oggetto la istituzione della figura degli 'Ambasciatori di Benevento e del Sannio nel mondo' , con la costituzione di una Rete degli Ambasciatori, così riconosciuti.

Come illustrato dall’assessore Antonella Tartaglia Polcini, il progetto "si traduce in una iniziativa concreta di carattere promozionale, in quanto istituzionalizza un riconoscimento da attribuire a persone non residenti in città, per essersi particolarmente distinte nel loro campo di interessi e occupazioni, portando alto il nome del territorio di origine, affinché possano continuare a svolgere attività volontarie per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

L'Idea-Progetto - continua l’assessore Tartaglia Polcini - si presta a tradursi in una vera e propria Azione per il perseguimento, in particolare, delle seguenti finalità:

− promuovere l’immagine di Benevento nel mondo, per attrarre turisti e investimenti produttivi;

− rafforzare i legami dei Beneventani e dei Sanniti emigrati con la Comunità di origine, anche allo scopo di facilitarne il ritorno e il reinserimento sociale e lavorativo;

− creare condizioni che facilitino la proiezione internazionale della Città e di tutto il territorio del Sannio;

− contribuire con idee e progetti al miglioramento dell’esperienza di vita nel territorio di Benevento e del Sannio.



Come si legge nella delibera, il riconoscimento funzionale all’istituzione degli “Ambasciatori di Benevento e del Sannio nel mondo” e della relativa “Rete” si pone quale importante mezzo di promozione e diffusione della cultura e delle attività del territorio in ambito internazionale, sia come strumento di marketing territoriale sia per diffondere la cultura dell’innovazione, anche nel modo di valorizzare le potenzialità del territorio, soprattutto a beneficio dei giovani beneventani e sanniti.

Particolarmente soddisfatto, per questo ulteriore e lungimirante segnale di apertura promozionale su ampia scala delle Istituzioni del territorio, si dichiara il Sindaco Clemente Mastella, che a tal proposito ringrazia "per la disponibilità alla collaborazione il Presidente della Provincia di Benevento, sentito il quale si darà avvio a questa iniziativa che consente di mettere in moto un circolo virtuoso capace di innescare importanti canali di comunicazione e cooperazione allo sviluppo dell’immagine di Benevento e del Sannio nel mondo".