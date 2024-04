Forum dei Giovani: c'è l'avviso pubblico per il rinnovo Lo ha comunicato il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Italo Barbieri

Il consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Italo Barbieri, rende noto che il Comune di Benevento ha indetto l’avviso pubblico per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea del Forum dei Giovani, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2021.

Possono presentare istanza tutti i giovani cittadini residenti nel Comune di Benevento di età compresa tra i 16 e i 34 anni (art.6 del Regolamento). I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione debitamente firmata.

La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di disciplina del funzionamento del Forum dei Giovani, dovrà essere consegnata a mano presso il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Benevento, Palazzo Paolo V C. So Garibaldi, n.145, oppure inviata via pec al seguente indirizzo: politichegiovanili@pec.comunebn.it.

L’istanza di candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20 maggio 2024, pena la non accettazione della stessa.