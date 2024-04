Forza Italia: Sandro Crisci coordinatore per campagna elettorale Europee "Onorato di assumere questo incarico: al lavoro per promuovere gli obiettivi del nostro partito"

Il Sindaco di Durazzano, Sandro Crisci, già alle ultime elezioni politiche capace di concentrare sulla lista di Forza Italia il 49,95% dei consensi del suo territorio, è stato ufficialmente designato come coordinatore provinciale di Benevento per la campagna elettorale in vista delle imminenti Elezioni Europee del 2024.

La nomina di Crisci a questa posizione di rilievo riflette il riconoscimento del suo impegno in tanti anni di vita politica, nonché la fiducia riposta nella sua sicura capacità di gestire con successo la campagna elettorale nella provincia di Benevento.

Con il suo ruolo di coordinatore provinciale, Crisci sarà responsabile di connettere le attività elettorali, mobilitare il sostegno per il partito e garantire una forte presenza sul territorio in vista delle elezioni che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024.

"Sono onorato di assumere questo incarico e mi impegno a dedicare tutte le mie energie per garantire il successo della campagna elettorale nella provincia di Benevento. – ha dichiarato il Sindaco Crisci - Lavorerò duramente per promuovere i valori e gli obiettivi del nostro partito, nonché per coinvolgere attivamente i cittadini nel processo democratico europeo".