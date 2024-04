Matera (Fdi): "Da Ministero Cultura importanti fondi per il Sannio" "Attenzione alla nostra provincia mai così alta da parte del Mic: ringrazio Sangiuliano"

'Ancora fondi da ministero della cultura per la Campania e soprattutto per il Sannio'.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, che prosegue:

'Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha infatti firmato il decreto di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/26. La provincia di Benevento sarà beneficiaria di quasi 3 milioni di euro di fondi dedicati a diversi progetti: tra i più importanti troviamo i lavori di restauro e ristrutturazione della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento con oltre 1 milione di euro, seguita da 500 mila euro a San Salvatore Telesino per la manutenzione e il restauro della Cinta Muraria romana dell'antica Telesia. Troviamo poi finanziato con 103 mila euro anche l'intervento di completamento all'intervento di somma urgenza al Castello Baronale di Puglianello già in corso di esecuzione, 200 mila euro per il restauro delle Terme Romane di Montesarchio, oltre a diverse altre chiese nella città di Benevento, come San Domenico e Sant'Anna. L'attenzione alla nostra provincia non è mai stata così alta da parte del MiC, posso affermarlo senza timore di smentita. Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per aver dato al Sannio la giusta considerazione,in virtù del nostro patrimonio culturale che merita di essere valorizzato, come del resto aveva già promesso durante la sua ultima visita a Benevento, tenendo quindi fede all'impegno. Il patrimonio storico-culturale della provincia di Benevento è straordinario e deve essere il fiore all'occhiello della nostra terra'.