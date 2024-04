Urbanistica. Dopo vertice lettera di ringraziamento degli Ordini professionali Mastella e Chiusolo: hanno voluto ribadire lo spirito di leale e proficua collaborazione

Si è svolta martedì, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dell'assessore all'Urbanistica Mariagrazia Chiusolo e del dirigente del Settore Urbanistica Antonella Moretti, un tavolo tecnico con i presidenti degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri. In ordine all'incontro i tre presidenti degli Ordini hanno fatto pervenire all'Amministrazione comunale una lettera che recita testualmente: "Egregio Assessore, con la presente Vi ringraziamo per l’incontro di ieri mattina svoltosi presso Vs. Assessorato in Comune, dove alla presenza del Sindaco e dei Dirigenti Responsabili degli Uffici del Settore Urbanistica, con la massima disponibilità e nell’ottica di una proficua e consolidata tradizione di collaborazione tra gli Ordini Professionali e l’Amministrazione Comunale, sono state concordate e pianificate sia strategie organizzative sia attività di approfondimento tese al superamento, nei limiti del possibile, delle cause alla base delle problematiche denunciate, dopo attenta valutazione congiunta delle criticità rappresentate. Contestualmente - si legge ancora nella missiva - Vi rinnoviamo tutta la ns. disponibilità a collaborare al fine di supportare le azioni oggetto della riunione e/o che nei prossimi incontri pianificati saranno messe in campo per migliorare il servizio. Con l’occasione si sottolinea l’assoluta estraneità degli Ordini Professionali a qualsivoglia strumentalizzazione da parte di chiunque e a qualunque titolo paventata", conclude lo scritto dei presidenti degli Ordini.

"Ringraziamo - evidenziano il sindaco Mastella e l'assessore all'Urbanistica Chiusolo - i presidenti degli Ordini professionali per la chiarezza con cui hanno voluto ribadire lo spirito di leale e proficua collaborazione che caratterizza il rapporto con l'Amministrazione comunale. L'incontro di martedì è stato estremamente utile per inquadrare le priorità d'azione nell'esclusivo interesse della città", concludono.