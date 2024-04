12 milioni per messa in sicurezza del Sannio, Matera: "Grazie a Piantedosi" Il senatore Fdi: 45 progetti finanziati nel Sannio per mitigazione del rischio idrogeologico

"Desidero ringraziare il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per questo nuovo attestato di attenzione alle esigenze dei nostri territori". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare il decreto posto in essere nella giornata del 17 Aprile con il quale il Dicastero in questione ha ammesso a finanziamento, per il Sannio, circa 12 milioni di risorse per finanziare la realizzazione di progettualità definitive ed esecutive relativamente ad opere di messa in sicurezza del territorio. Sono 45 i progetti finanziati, per la precisione, a pro di Fragneto l’Abate, San Nazzaro, San Bartolomeo in Galdo, Ginestra degli Schiavoni, Santa Croce del Sannio, Buonalbergo, Circello, Foiano Valfortore, Cerreto Sannita, Reino, Moiano, Pietraroja, Tocco Claudio e Arpaise (tre progetti cadauno). "Questo Governo sta mettendo a disposizione strumenti ed elementi concreti al fine di incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno perseguendo quello che è uno dei principali obiettivi dell'agenda programmatica dell'ottica di limare le distanze tra il nord ed il sud del Paese. Il Sannio ha ricevuto grandissima attenzione - commenta ancora il parlamentare sannita - Ancora una volta si va ad investire con un importante sforzo nell'ottica della messa in sicurezza del territorio con azioni di mitigazione del rischio idrogeologico che sono assolutamente centrali e rilevanti in un contesto territoriale fragile quale è il nostro. Lavorare in termini di prevenzione rappresenta motivo di grande saggezza da parte del Governo. Similmente va anche rivolto a un plauso ai sindaci ed agli uffici delle varie realtà comunali che, con puntualità e lavoro, hanno saputo cogliere questa importante occasione che consentirà di realizzare, eventualmente, opere a costo zero per i rispettivi bilanci.

Come rappresentante in Senato del territorio sannita continuerò, per quel che mi riguarda, nel mio lavoro di costante interfaccia con la gente e con le Istituzioni alla fine di portare all'attenzione di chi preposto quelle che sono le reali esigenze delle Comunità"