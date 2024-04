Nuovo consiglio a Benevento: lunedì in aula il rendiconto di gestione Il 29 aprile, previsto anche l'affidamento dell'igiene urbana ad Asia

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per lunedì 29 aprile alle ore 9:30.

All’ordine del giorno, oltre a cinque debiti fuori bilancio, vi saranno i seguenti punti:

- approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto 2023;

- approvazione della relazione motivazionale ex art, 17 D. Lgs. 201/2022 e affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Benevento alla società in house providing Asia Benevento Spa;

- atto ricognitivo e riconoscimento proprietà al condominio di viale Atlantici n. 16 di un’area accorpata al demanio comunale;

- concessione del diritto di superficie per la durata di anni 30 su un lastrico solare di proprietà comunale censito al catasto fabbricato al foglio di mappa 50, particella 669 sub 7 ospitante un’antenna per la telefonica a favore della società Cellenex Italia spa.