San Pio: nascono tre gemelline. "Risultato straordinario della nostra equipe" E mamma Sara scherza: "Papà Raffaele circondato da donne? Dovrà combattere!"

Un evento importantissimo al San Pio, con la nascita di tre gemelline, Sharon, Maria ed Elodie, dopo un percorso assistito nel nosocomio sannita, per la soddisfazione dei dirigenti.

La dirigente Maria Morgante infatti spiega:

“E' un evento straordinario che porta grande soddisfazione per l'azienda. Stiamo dimostrando che lavorare in equipe per lo stesso obiettivo porta grandi risultati. E questo è un grandissimo risultato perché abbiamo una coppia che ci ringrazia per essere stata aiutata a superare le mille difficoltà che hanno incontrato. Vederli sorridere ci dà lo sprint per far sì che quegli occhi che brillano siano di tante altre famiglie. I risultati del San Pio sono eccellenti: sui numeri dei parti e su quelli in partoanalgesia che è stata inaugurata da poco. Un grazie va a tutto l'equipe dunque: oggi questa azienda regala sorrisi, ed era il nostro obiettivo quando abbiamo aperto la Pma”.

Allo stesso modo il direttore della Tin Francesco Cocca: “Siamo estremamente contenti di aver gestito questo cesareo e aver assistito le tre bimbe: sono gravidanze particolari, i bambini hanno bisogno di un'assistenza alla nascita meticolosa, perché nascono in una condizione di estrema fragilità. Per questo avevamo tre postazioni con quattro medici e ora le bimbe hanno sempre controllo e assistenza, perché nulla può essere trascurato”.

E il responsabile del centro procreazione assistita Alfredo Nazzaro: “Queste sono gravidanze particolari: erano stati trasferiti due embrioni, di cui uno si è sdoppiato. La coppia rivolgendosi a me ha chiesto se me la sentissi di gestire la gravidanza, è andata bene ed è stata seguita assieme alla dottoressa Mariangela Nazzaro: è andata bene e siamo contenti. Si chiude in maniera degna la settimana del bollino rosa con tre femminucce, speriamo sia di buon auspicio”.

E proprio la dottoressa Mariangela Massaro spiega: “Una bella avventura, anche perché era una trigemina complicata che ha visto un po' di problemi. Ma grazie al lavoro di equipe si è avuto il lieto fine: la mamma è stata coraggiosa ma è un grandissimo traguardo per tutta la squadra”.

E la dottoressa Giuseppina Cioffi: “Seguiamo le coppie dall'inizio alla fine dalla gravidanza: è un punto di forza che ci sia un centro di pma in un ospedale pubblico che segue i genitori. L'iter è qualcosa che per noi che ci occupiamo di pma, ma in generale per tutto l'equipe, porta soddisfazione e gioia”.

Emozionatissimo il papà Raffaele Cirillo: “Sono emozionatissimo – dice sull'orlo delle lacrime – ringrazio il personale del San Pio che ha portato avanti con cura questa gravidanza fino alla nascita delle tre gemelline. Maria, Sharon ed Elodie? Nomi moderni, piacciono a noi genitori: siamo genitori moderni. Pronto alle notti sveglio? Basta che stanno bene. Alle altre coppie dico di non perdere mai la speranza, di non abbandonare dopo i primi tentativi”.

Così come i nonni, sebbene la mamma, Sara Belluoccio già lo avverta, scherzando sulla prospettiva di essere circondato da donne: “Io e le tre gemelline? Eh sì, mio marito dovrà combattere. La verità è che siamo contentissimi per questo risultato e dobbiamo ringraziare tutta l'equipe del San Pio”.