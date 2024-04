Asl: "Al lavoro per risolvere difficoltà su scelta e revoca medico di base" Volpe: "In arrivo 8 nuovi medici per contribuire a colmare le carenze"

L'ASL Benevento fa il punto sulle attuali difficoltà riscontrate dai cittadini nella scelta e revoca del medico di base presso gli uffici preposti.

“Negli ultimi mesi - dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - abbiamo registrato un aumento notevole delle richieste relative alla selezione o al cambio del medico di base. Questa situazione, dovuta principalmente al pensionamento di un significativo numero di medici di famiglia, ha creato carenze e difficoltà che stiamo affrontando definitivamente in queste ore. E’ imminente l’acquisizione di 8 nuovi medici che contribuiranno a colmare le attuali carenze sul Distretto di Benevento, dove stiamo avendo le maggiori difficoltà. Nel frattempo - continua Volpe - stiamo mettendo in atto una serie di progetti operativi volti a migliorare l’accoglienza e le prestazioni di Assistenza Sanitaria di Base, che si aggiungono alla possibilità, ancora poco praticata dai cittadini, di collegarsi al portale del cittadino per scegliere da casa ed autonomamente il proprio medico di base o il pediatra.

Per evitare le file, inoltre, è attivo dal nostro portale www.aslbenvento.it il link fissalappuntamento per prenotare un appuntamento, evitare attese e presentarsi presso gli uffici nel giorno e nell’ora fissata.

“Ci scusiamo con gli utenti per le difficoltà riscontrate - conclude il DG - ma vogliamo sottolineare che lavoriamo costantemente per garantire la piena continuità dei servizi sanitari anche in occasione di emergenze, come quella di oggi relativa al problema dell’interruzione dell'energia elettrica, per cui è stato attivato un gruppo elettrogeno al fine di evitare la chiusura dei servizi e consentire la piena operatività degli uffici di via Oderisio.”