Mastella: "Campania Alleva successo straordinario: ora l'Ente Fiera" Il sindaco con l'assessore Ambrosone: "Modello Parma o Verona, Comune pronto a fare la sua parte"

"CampaniaAlleva è stato un successo straordinario. Ringraziamo il presidente Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione allevatori italiani di Campania e Molise, il direttore Augusto Calbi e Gennaro Masiello, presidente regionale di Coldiretti e numero uno di Cecas: questo evento ha avuto un impatto economico e turistico straordinario, con migliaia e migliaia di visitatori che hanno affollato gli stand", la città di Benevento e intera provincia, lo spiegano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone a pochi giorni dalla chiusura della manifestazione.

"Il successo di CampaniaAlleva è stato il prodotto di un'intelligente sinergia tra Comune e organizzatori. Il supporto organizzativo e logistico dell'Amministrazione comunale, per il tramite del Settore Attività produttive è stato apprezzato unanimemente. Ora al lavoro per l'ambizioso progetto dell'Ente fiera permanente, sul modello, ad esempio, di Parma e Verona: il Comune è pronto a fare la sua parte, tuttavia abbiamo chiesto impegni chiari e garanzie alla Regione Campania".